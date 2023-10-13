В Нефтеюганске эвакуировали все школы города

В Нефтеюганске эвакуируют все школы города. Об этом сообщают в городских пабликах, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам очевидцев, причиной эвакуации стало сообщение о минировании. Информацию подтвердила глава города Эльвира Бугай в своем telegram-канале. По ее словам, письма о ложном минировании пришли на рабочие адреса электронной почты образовательных организаций.

"В данный момент сотрудники правоохранительных органов уже проверили ряд учреждений, подозрительных предметов не обнаружили. Сейчас полицейские продолжают обследовать оставшиеся учреждения образования города. Уважаемые родители, прошу сохранять спокойствие! Все учреждения возобновят работу после того, как их полностью обследуют кинологи", - сообщила глава города.