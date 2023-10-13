100-летие "скорой" Екатеринбурга собрало ведущих врачей и медработников из 56 регионов страны

В Екатеринбурге проходит уникальная научная конференция, на которой встретились главные врачи и сотрудники станций скорой помощи из 56 регионов России и других стран. Все они собрались не только отпраздновать юбилей, но и через живое общение обменяться своими наработками и опытом. Поддерживает важное для медиков событие Фонд святой Екатерины.

«Врач или фельдшер — это универсальный человек. Он должен знать все дисциплины полностью, то есть не узкие. Начиная от неонатологии и педиатрии, заканчивая гинекологией и хирургией. Но самое отличительное — это способность без дополнительного оборудования, анализаторов поставить точный предварительный диагноз и быстро решить, что требуется: госпитализация или динамическое наблюдение в поликлинике. Это человек с острым, тонким мышлением и огромными знаниями», — говорит главный врач станции скорой медицинской помощи Игорь Пушкарев.

Открыли конференцию заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков. В своих приветственных речах они отметили героизм врачей и фельдшеров и наградили лучших сотрудников скорой медицинской помощи почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора, знаками отличия и ведомственными наградами.

Программа конференции очень насыщенная и во многом признана наметить пути решения одной из ключевых проблем — кадровой. Сейчас идет проработка надбавок и льгот, меняются федеральные образовательные стандарты.

«Мы отличаемся от других: мы находимся вне своего дома, как мы говорим. Если стационар — это медики в доме, то мы на разных адресах и улицах. Я убежден, что за это должна быть доплата. Я надеюсь, что мы с нашими коллегами из регионов сможем решить этот вопрос в ближайшие 3–4 года», — говорит Игорь Пушкарев.

Настоящая проверка для СМП произошла во время пандемии коронавируса, когда количество пациентов росло в геометрической прогрессии. Тогда же врачей поддержали учредители Фонда святой Екатерины: врачам передали 75 автомобилей и кислородную станцию, а сегодня главному врачу вручили икону, в разработке которой принимали участие сестры Ново-Тихвинского монастыря.

«Учредителями Фонда святой Екатерины было принято решение подарить станции скорой медицинской помощи уникальную икону — Пояс Пресвятой Богородицы, чтобы образ святыни охранял всех сотрудников скорой медицинской помощи города Екатеринбурга», — сказал директор Фонда Александр Андреев.