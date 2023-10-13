Ленобласть демонстрирует устойчивость позитивной динамики социально-экономического развития

Ленинградская область демонстрирует устойчивость в социально-экономическом развитии. Накануне стало известно об очередном подтверждении позитивной динамики. Регион 47 вошел в ТОП-10 субъектов РФ-лидеров устойчивого развития по версии платформы «ИНФРАГРИН».

«Экономика Ленинградской области доказала свою устойчивость, несмотря на санкционное давление инвестиционная активность растет, проекты реализуются. Бизнес доверяет нашему региону, инвесторы приходят надолго и вкладываются не только в производственные активы, но и в социальную сферу. Развитие экономики тесно переплетены и с вопросами экологии: Ленинградская область входит в десятку лидеров по эффективности ведения лесного хозяйства, мы успешно развиваем ООПТ (особо охраняемые территории), активно ликвидируем несанкционированные свалки, совместно с компаниями реализуем проекты по климатической повестке», ― отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Методика оценки, как сообщила руководитель экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН Светлана Бик, включала результаты 28 отдельных списочных рейтингов, оценивающих экономические и социально-экологические факторы в управлении субъектами РФ.

Важно отметить, что Ленинградская область в экономическом рейтинге заняла 1 место, которое ей обеспечили высокая доля несырьевого экспорта в ВРП (валовый внутренний продукт), низкий износ основных фондов и высокий показатель привлечения инвестиций в основной капитал.

Еще одним подтверждением успешного опыта Ленобласти стали рекомендации Минэкономразвития России. Это федеральное Министерство совместно с АСИ отобрали и предложили регионам страны к массовому тиражированию 98 практик, размещенных на платформе АСИ «Смартека».

Среди рекомендованных практик: «Зеленый коридор для инвестора», портал для электронного получения субсидий, «ТРОПА 47», "Центр деловой активности" и другие. Эти наработки являются сформированным региональными властями Ленобласти новым подходом к созданию туристских оборудованных троп на природных территориях, развитию палеонтологического туризма, выстраивания диалога с бизнесом и создания эффективной инфраструктуры для инвестирования.

«В Ленинградской области выстроена удобная система взаимодействия с бизнесом, как крупным, так и с субъектами малого и среднего предпринимательства. Цифровизация процессов позволяет максимально упростить получение льгот, преференций от регионального бюджета, субсидий и грантов для предпринимателей, решить вопросы с техприсоединением и многое другое. Цифровые сервисы также работают и в других отраслях, например, в туризме. Так, инициативные граждане могут предложить обустроить туристическую тропу, заполнив соответствующую форму на сайте или в мобильном приложении», - пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Что касается экологической повестки, то подчеркнем - в экологическом рейтинге "ИНФАГРИН" 47-й регион занял 2-е место, а эксперты в своих пояснениях отметили сбалансированность инвестиций с мерами по предотвращению экологического ущерба.

На фоне уже достигнутых результатов не менее важно отметить, что Ленобласть ставит перед собой еще более амбициозные задачи и на будущее. В прогнозе социально-экономического развития Ленинградской области на 2024-2026 годы заложены рост зарплат населения и реальных денежных доходов.

Основные показатели прогноза на заседании регионального кабмина представил зампредседателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

По предварительным оценкам, в 2023 году номинальная зарплата вырастет до 65 450 руб. , 109% по отношению к прошлому году, реальная заработная плата составит 103,3% (в сравнении с 2022 годом). К 2026 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата достигнет 79 810 руб. При этом, ожидается сохранение низкого уровня регистрируемой безработицы – не выше 0,3%.

Согласно прогнозу, средний ежегодный прирост промышленного производства в 2024-2026 годах ожидается на уровне до 2,5%. Совокупный интегральный объем роста составит 11,5-12%. По инвестициям в конце 2023 года ожидается показатель на уровне 665 млрд рублей, то есть, почти 40% в валовом региональном продукте (ВРП), а к 2026 году ― более 1 трлн рублей, или около 50% в ВРП.

«У нас хорошо растет индекс промышленности, сельское хозяйство, растут инвестиции, но все это было бы не так хорошо, если бы не росли реальные денежные доходы населения. Это очень важно. Сколько не говори халва, а во рту слаще не будет. И сколько бы ни говорили жителям, как хорошо привлекаются инвестиции и растет индекс промышленного производства, для людей это просто цифры. А когда растут реальные денежные доходы семьи, и когда серьезные деньги тратятся на социальную поддержку, вот это ― ощутимо», — уверен губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.