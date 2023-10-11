Губернатор едет. Жители Нижневартовска смогут поделиться наболевшим с Натальей Комаровой

11 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Telegram-канал Дмитрия Кощенко

Губернатор едет. Жители Нижневартовска смогут поделиться наболевшим с Натальей Комаровой

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках своих поездок по муниципалитетам вскоре посетит столицу Самотлора.

Глава региона анонсировала встречу с вартовчанами еще во время своей поездки в Сургутский район, где ей задали вопрос о строительстве окружной больницы на 1100 коек.

Теперь стало известно, что встреча состоится 14 октября в 17.30 в здании Центральной библиотеки. Таким образом, вартовчане смогут задать свои вопросы главе Югры и поделиться наболевшим.

При этом, издание "Точка" отмечает, что власти Нижневартовска по какой-то причине никак не анонсируют это мероприятие. Информации о встрече нет ни на сайте мэрии, ни в соцсетях, хотя в настоящий момент чиновники, вроде бы, занимаются подготовкой ко встрече - приглашают на встречу лояльных общественников. "Точка" добавляет, что в зале библиотеки поместятся всего лишь 100 человек, тогда как в 2019 году общение с губернатором проводилось в большом зале Дворца искусств.

Теги: встреча, губернатор, Наталья Комарова, Нижневартовск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети