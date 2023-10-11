Губернатор едет. Жители Нижневартовска смогут поделиться наболевшим с Натальей Комаровой

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках своих поездок по муниципалитетам вскоре посетит столицу Самотлора.

Глава региона анонсировала встречу с вартовчанами еще во время своей поездки в Сургутский район, где ей задали вопрос о строительстве окружной больницы на 1100 коек.

Теперь стало известно, что встреча состоится 14 октября в 17.30 в здании Центральной библиотеки. Таким образом, вартовчане смогут задать свои вопросы главе Югры и поделиться наболевшим.

При этом, издание "Точка" отмечает, что власти Нижневартовска по какой-то причине никак не анонсируют это мероприятие. Информации о встрече нет ни на сайте мэрии, ни в соцсетях, хотя в настоящий момент чиновники, вроде бы, занимаются подготовкой ко встрече - приглашают на встречу лояльных общественников. "Точка" добавляет, что в зале библиотеки поместятся всего лишь 100 человек, тогда как в 2019 году общение с губернатором проводилось в большом зале Дворца искусств.