17 Января 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

Правительство должно стимулировать рост реальных зарплат - Путин

Президент России дал распоряжение правительству стимулировать рост реальных зарплат. И ликвидировать неполную занятость, которая сохраняется в некоторых регионах и отраслях на фоне минимальной в истории безработицы. Примечательно, что месяцем ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла эти два фактора – завышение зарплат на фоне нехватки рабочих рук – в числе проинфляционных, то есть разгоняющих рост цен.

"Многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность, ОПК, конечно, некоторые другие, за прошлый год не только не сократили, но, – несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, – наоборот, даже нарастили объёмы, создали новые рабочие места, что во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории", - заявил Владимир Путин на сегодняшнем совещании с правительством по экономическим вопросам.

"Однако ещё сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда, особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики. Вы знаете, что показывало наибольшее падение – это автопром и некоторые другие [отрасли]. Правительству вместе с субъектами Федерации нужно работать над исправлением этой ситуации, и главное, что у нас все возможности для этого есть: нужно стимулировать занятость и рост заработных плат – реальных заработных плат", - считает Путин.

Теги: зарплата, инфляция, эльвира набиуллина



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