СМИ: Минздрав рекомендовал регионам самим улучшить оплату труда медработников

Министерство здравоохранения рекомендовало субъектам самостоятельно отрегулировать соотношение постоянной и переменной составляющих в зарплатах медицинских работников, а также принять меры для выравнивания должностных окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям.

Как считают в профсоюзах медработников, получивших разъяснения ведомства по этому поводу, такие действия неизбежно потребуют от регионов дополнительных расходов, финансировать которые им нечем.

После переноса федерального пилотного проекта на 2025 год медработникам предложено ждать установления более справедливой системы оплаты труда от региональных властей.

Как следует из письма Минздрава профсоюзу, пока до отложенного старта пилотного проекта региональным Минздравам рекомендовано "активизировать работу по совершенствованию систем оплаты труда медработников" и добиться того, чтобы доля оклада в структуре зарплат не опускалась ниже 55–60% (без учета компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях), сообщает "Коммерсант".