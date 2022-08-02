02 Августа 2022
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Краснотурьинск (2012) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале продлен льготный режим для ТОСЭР в двух городах

На Среднем Урале продлен льготный режим территорий опережающего социально-экономического развития двух моногородов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, срок функционирования ТОСЭР "Краснотурьинск" продлевается до 19 сентября 2028 года, а ТОСЭР "Верхняя Тура" – до 25 февраля 2033 года. В числе ключевых преференций льгота по страховым взносам: резиденты ТОСЭР в моногородах платят не 30%, а 7,6%.

"В настоящее время резидентами ТОСЭР "Краснотурьинск" и "Верхняя Тура" являются восемь компаний, из них семь – резиденты ТОСЭР "Краснотурьинск", и один – ТОСЭР "Верхняя Тура". Благодаря их работе в экономику моногородов привлечено 14,3 млрд рублей, создано 720 рабочих мест", - пояснила и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

По ее данным, для включения в реестр резидентов ТОСЭР "Краснотурьинск" в Минэкономразвития России в июле этого года направлены документы еще одного инвестора. Речь идет об ООО "Валенторский медный карьер" с проектом по модернизации обогатительной фабрики для переработки полиметаллических руд методом флотации. Планируется, что объем инвестиций превысит миллиард рублей, будет создано 64 новых рабочих места.

Теги: ТОСЭР, льготы, города



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