Крупнейшая российская грузовая авиагруппа сократит почти всех пилотов Boeing

Группа "Волга-Днепр" Алексея Исайкина сократит почти всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и "Атран", выполнявших полеты на лайнерах Boeing.

Это более 200 сотрудников. В конце июля пилоты получили уведомления о сокращении их должностей. Сохранено несколько экипажей на случай, если группа "Волга-Днепр" получит разрешение от Минтранса России на возврат самолетов иностранным лизинговым компаниям. AirBridgeCargo намеревается вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся в аэропорту Шереметьево.

Общее количество пилотов компания не раскрывает, при этом на начало года в AirBridgeCargo работало более 300 пилотов, в "Атран" — около 110.

Пилоты стали уходить из группы с начала весны 2022 года: часть по собственному желанию, другая — по соглашению с работодателем. В апреле о сокращении вторых пилотов AirBridgeCargo сообщил Шереметьевский профсоюз летного состава, сообщает РБК.

Деятельность группы, в том числе пострадала из-за запрета на продажу в Россию запчастей и полного запрета на полеты российских перевозчиков в Евросоюз. Компании группы сильного зависели от европейского рынка.

По данным Росавиации, группа занимала почти 51% российского рынка авиационных грузоперевозок в январе-феврале 2022 года.