08 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
(2004) |

СМИ: в ЕК заблокировали кредит для Украины на 1,5 млрд евро

Бюджетное подразделение Еврокомиссии заблокировало предоставление Киеву кредита на 1,5 млрд евро.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников, это связано с опасениями по поводу финансовой надежности Украины. Европейский инвестиционный банк предложил Украине кредит из-за растущих военных расходов и сокращения доходов страны.

Представитель ЕК заявил, что Европейский союз должен убедиться, что сможет справиться с убытками в случае дефолта Украины.

Напомним, на последней сессии с министрами стран G7 Украина попросила 15 млрд долларов на ближайшие три месяца.

Теги: Украина, кредит



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