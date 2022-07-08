СМИ: в ЕК заблокировали кредит для Украины на 1,5 млрд евро
Бюджетное подразделение Еврокомиссии заблокировало предоставление Киеву кредита на 1,5 млрд евро.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников, это связано с опасениями по поводу финансовой надежности Украины. Европейский инвестиционный банк предложил Украине кредит из-за растущих военных расходов и сокращения доходов страны.
Представитель ЕК заявил, что Европейский союз должен убедиться, что сможет справиться с убытками в случае дефолта Украины.
Напомним, на последней сессии с министрами стран G7 Украина попросила 15 млрд долларов на ближайшие три месяца.