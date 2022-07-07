07 Июля 2022
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Общество Челябинская область
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

Бесплатное обучение, льготные займы и субсидии. В Челябинской области расширяют меры поддержки для самозанятых

Челябинская область входит в десятку лидеров среди регионов по количеству самозанятых. В регионе уже зарегистрировано порядка 113 тысяч самозанятых. Для южноуральцев, которые выбрали специальный налоговой режим, расширяют меры поддержки. Теперь они могут получить финансовую, имущественную, информационную, консультационную и образовательную поддержку, также как малый и средний бизнес.

На Южном Урале специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2020 года. Однако в этом году в регионе отмечается бурный рост числа самозанятых. Если на конец прошлого года, такой режим выбрали порядка 60 тыс. человек, то, по состоянию на 1 июля текущего года, самозанятыми зарегистрировались около 113 тыс. южноуральцев.

"Это позитивный момент: с одной стороны, выход из тени и возможность легализовать свой бизнес, а также возможность обратиться за поддержкой, например, по линии национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", - отметил губернатор Алексей Текслер.

Алексей Текслер(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

По решению губернатора средства, поступающие в региональный бюджет от экспериментального налогового режима, направляются в бюджеты муниципалитетов. Это должно стимулировать глав муниципальных образований уделять больше внимания развитию самозанятости в территориях.

Алексей Текслер считает, что самозанятые граждане в регионе должны получать при ведении бизнеса дополнительные возможности. Для них предусмотрены финансовые и нефинансовые инструменты поддержки. Они могут получить льготный микрозаем в размере до 1,5 млн рублей под 10% годовых, а для моногородов – под 4,75%, или пройти обучение в фабрике самозанятых "Мое дело" в центре "Мой бизнес".

"Мы начинали в 2020 году. Это была исключительная программа для бьюти-мастеров. Тогда мы обучили 150 участников. За прошлый год у нас было уже 900 обученных самозанятых. У нас все желающие могут получить любую профессию на выбор абсолютно бесплатно. Вы можете стать таргетологом, копирайтером, грумером, флористом, швеей. Каждый может найти себя", - рассказала контент-директор центра "Мой бизнес" Челябинской области Ольга Третьякова.

После обучения специалисты центра "Мой бизнес" предоставят участникам бесплатные нефинансовые инструменты поддержки. Это может быть выход на маркетплейсы, создание сайта, видеоролика и фотоконтента. Также они могут арендовать на льготных условиях место для своей работы в коворкинге на первом этаже центра.

С 1 июля начинающие и уже работающие самозанятые могут получить субсидию в размере 350 тыс. рублей либо на открытие своего дела, либо на его развитие. Специалисты центра "Мой бизнес" консультируют самозанятых по получению социального контракта, помогают написать бизнес-план и еженедельно проводят обучающие семинары, где рассказывают про преимущества данной программы и про пакет документов, который требуется для подачи.

Стать самозанятыми могут и безработные граждане. В Центрах занятости населения им помогут определиться с профессией, пройти обучение и открыть собственное дело.

"Мы каждому безработному оказываем профессиональную ориентацию, где происходит определение в какой сфере деятельности он может заниматься и развиваться профессионально, и на наличие определенных качеств, которые способствуют развитию собственного дела. Если по результатам тестов и собеседования у нас все сходится, тогда мы рекомендуем обратиться в "Территорию бизнеса" для прохождения обучения, получения финансовой помощи, оказания консультационной помощи. Также мы компенсируем стоимость печати, если она необходима, либо стоимость госпошлины, если она уплачивается при открытии определенной формы организации", - рассказала заместитель директора ОКУ Центр занятости населения Челябинска Наталья Ишмухаметова.

Контент-директор центра "Мой бизнес" Челябинской области Ольга Третьякова считает, что в регионе рост количество самозанятых продолжится.

"Режим самозанятости популярный, он простой и удобный. Для южноуральцев, которые хотят начать свое дело, это действительно тот режим, с помощью которого можно начать безболезненно осуществлять свою деятельность в бизнесе. Мы со своей стороны хотим, чтобы наши самозанятые в полной мере видели всю картину мер поддержки, которые представлены у нас на территории области, и могли успешно и комфортно осуществлять свою деятельность на территории Челябинской области", - подчеркнула она.

Теги: самозанятые, меры поддержки, центр Мой бизнес,



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