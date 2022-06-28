Бастовавшим рабочим Уральского компрессорного завода выплатили все долги по зарплате

В Екатеринбурге полностью погашена задолженность перед работниками Уральского компрессорного завода. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, ранее рабочие предприятия заявили, что им уже несколько месяцев задерживают зарплату, после чего объявили забастовку и не вышли на смену. В дальнейшем Следственный комитет возбудил дело о невыплатах на Уральском компрессорном заводе. По данным СКР, долги перед сотрудниками составляли более 20 млн рублей.

Свою проверку проводила и прокуратура. Как выяснили в надзорном ведомстве, задолженность перед работниками образовалась за апрель-май 2022 года. Директор завода был заслушан в прокуратуре, где от него потребовали устранить нарушения закона, а также возбудили дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (Невыплата заработной платы). В интересах рабочих были поданы заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты.

"В результате принятых мер с 16 по 27 июня произведена выплата заработной платы работникам за апрель и май 2022 года на общую сумму свыше 29,8 млн рублей. В настоящее время задолженность перед работниками завода полностью погашена", - добавили в надзорном ведомстве.

Ранее руководство Уральского компрессорного завода заявляло, что долги по зарплате появились из-за специальной военной операции на Украине: из-за СВО предприятия, с которыми сотрудничал завод, попали под санкции.