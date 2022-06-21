Южноуральские депутаты просят правительство РФ увеличить объем субвенции на тушение лесных пожаров

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области направят обращение к правительству РФ об увеличении объема субвенции на тушение лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

В этом году регион из федерального бюджета получит субвенцию на реализацию полномочий в области лесных отношений в размере 326,2 млн рублей, из них на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров предусмотрено 74,4 млн рублей.

В частности, 14,3 млн рублей направят на противопожарные мероприятия, 1 млн рублей – на тушение лесных пожаров и 59,1 млн рублей – на содержание лесопожарных формирований.

При этом по нормативам численность лесопожарных формирований области должна составлять не менее 642 человек. Тогда на оплату труда работников региону потребуется 160,2 млн рублей. Средств, которые регион получит, хватит только на оплату труда в пределах МРОТ только 237 сотрудников.

В связи с этим ЗСО просит рассмотреть возможность увеличения объема субвенции бюджету Челябинской области для увеличения численности лесопожарных формирований до установленных нормативов.