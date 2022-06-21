Работники "Атомстройкомплекса" стали лучшими на профессиональном конкурсе

Строители компании "Атомстройкомплекс" выиграли "золото" и "серебро" на профессиональном конкурсе мастерства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в этом году одновременно на одной площадке состоялось сразу два масштабных мероприятия: окружной этап по УрФО национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2022" и областной конкурс "Славим человека труда". Оба были приурочены ко Дню строителя, который отмечается в августе.

"Атомстройкомплекс" представили шестеро рабочих. В конкурсе "Строймастер-2022" в номинации "Лучший штукатур" выступил Константин Гизатулин (ЗАО "Отделстрой"), в номинации "Лучший каменщик" свое мастерство демонстрировал Хусрав Шамсов (ООО "Екатеринбурггорстрой-Гарант"), а за звание "Лучший монтажник каркасно-обшивных-конструкций" боролся Константин Мельников (ЗАО "Отделстрой").

В конкурсе "Славим человека труда", организованном при поддержке полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, состязались плиточник Сергей Беркоз (ЗАО "Отделстрой") и плотники Денис Путиенко и Анатолий Скрипов (ЗАО "Отделстрой").

По итогам состязаний Беркоз взял "золото" в номинации "Лучший плиточник", а его коллеги Скрипов и Путиенко получили "серебро" в номинации "Лучший плотник". Также почетное второе место в номинации "Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций" занял Константин Мельников. Дипломы и ценные призы победителям и призерам вручил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

"Качество строительства – приоритет нашей компании. Мы много внимания уделяем мероприятиям, способствующим повышению компетенций наших строителей, ежегодно проводим собственный корпоративный конкурс профмастерства, обеспечиваем нашим сотрудникам возможности для профессионального роста, обучения, освоения новых технологий. Мы ответственны за город, который строим, и прикладываем все усилия для того, чтобы быть надежным партнером власти в реализации стратегических задач по развитию городской среды, чтобы обеспечивать уральцам комфортные, безопасные и современные условия для жизни", - прокомментировал генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.