21 Июня 2022
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Флаг России, триколор, государственный символ (2018) | Фото:

Кравцов: Никто не будет выгонять детей на мороз для поднятия флага

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что стандарт проведения церемонии поднятия флага в школах утвержден и направлен в регионы.

В нем указано, что церемония будет проходить в начале учебной недели в одном из помещений школы или на улице. Участвовать в ней будут школьники, показавшие лучшие показатели в учебе, спорте, творчестве, мероприятиях детских движений, рассказал министр.

Подходы будут варьироваться в зависимости от возможностей школ, "естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз, или осенью под проливной дождь", пояснил Кравцов РИА Новости.

По словам министра, школы будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов) - очевидно, что это не всегда будут все ученики.

Идея о внедрении патриотических ритуалов вроде поднятия флага, исполнения гимна и даже молитв за Родину была высказана рядом чиновников и политиков после начала военной спецоперации РФ на Украине, в частности за такие элементы в образовательной системе ратовал советник президента России Владимир Мединский.

Президент России Владимир Путин поддержал идею Минпросвещения РФ поднимать флаг РФ и исполнять гимн в школах, но призвал перенести введение этой традиции там, где пока это сложно реализовать.

Сообщалось, что на закупку флагов, гербов и другой государственной символики для 11 тыс. российских школ правительство РФ выделит 970 млн рублей.

Теги: кравцов, флаг, школы



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