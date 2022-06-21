Канада намерена принять закон, позволяющий конфисковать санкционные активы РФ

Власти Канады рассчитывают принять закон, позволяющий конфисковывать подпавшие под санкции российские активы. Об этом заявила министр финансов и вице-премьер страны Христя Фриланд.

Она добавила, что данный шаг уже обсуждался правительством с США и другими международными партнерами.

Фриланд подчеркнула, что крайне важно найти средства для восстановления Украины. По ее словам, она не может представить "более подходящего источника этого финансирования, чем конфискованные российские активы", передает Regnum.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники отмечало, что США ведут себя значительно осторожнее многих стран Европы, открыто призывающих использовать российские активы для помощи Украине.

Утверждается, что в Вашингтоне к данной идее отнеслись резко отрицательно из-за возможных юридических и репутационных потерь для страны в случае реализации такого сценария.