В Челябинской области задержали екатеринбуржца за незаконное выращивание конопли

Сотрудники полиции по Нязепетровскому муниципальному району (Челябинская область) задержали уроженца Екатеринбурга за выращивание наркосодержащих растений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили жителя уральской столицы 1993 г.р., который для своей цели приобрел в одной из деревень Нязепетровского района частный дом. Там он якобы и занимался выращиванием конопли.

"Полицейскими изъято около 100 кустов каннабиса, почти 9 гр. марихуаны, а также предметы для употребления наркотических веществ и дорогостоящее оборудование для сбора большего урожая. Как пояснил подозреваемый, марихуана предназначалась для личного потребления, при этом мужчина заказывал через интернет и приобретал "элитные" сорта", - пояснили в пресс-службе.

Известно, что ранее екатеринбуржец не был судим. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 231 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ. За совершенные преступления по данным статьям нарушителю грозит до 2 и 10 лет лишения свободы. На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев оценил выращивание конопли на Среднем Урале в промышленных масштабах. На эти цели планируется потратить 2,5 млрд рублей за пять лет. Ранее сообщалось, что с помощью выращивания конопли планируется пополнить свердловский бюджет.