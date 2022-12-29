Сказки северных народов выпустили в цифровом формате
Первую цифровую библиотеку с редкими сказками хантов, манси и ненцев создала компания "Газпром нефть". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, на сайте проекта и стриминговых платформах "Яндекс Музыка" и "ВКонтакте" доступны два часа аудиозаписей.
Сказки записаны как полноценные радиоспектакли, голосами профессиональных актеров, с музыкальным сопровождением и звуками природы.
В коллекцию вошли 12 произведений. Некоторые из них дошли до наших дней только в пересказе коренных жителей Крайнего Севера и записях 30-х годов прошлого века. Цифровая библиотека будет ежегодно пополняться другими произведениями фольклора малочисленных народов.
"Создание аудиобиблиотеки в рамках программы социальных инвестиций “Родные города” приурочено к Году культурного наследия народов России. Проект "Сказки Крайнего Севера" призван сохранить уникальные традиции и опыт коренных жителей регионов Сибири и Арктики", – отметили в пресс-службе "Газпром нефти".