Сказки северных народов выпустили в цифровом формате

Первую цифровую библиотеку с редкими сказками хантов, манси и ненцев создала компания "Газпром нефть". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, на сайте проекта и стриминговых платформах "Яндекс Музыка" и "ВКонтакте" доступны два часа аудиозаписей.



Сказки записаны как полноценные радиоспектакли, голосами профессиональных актеров, с музыкальным сопровождением и звуками природы.



В коллекцию вошли 12 произведений. Некоторые из них дошли до наших дней только в пересказе коренных жителей Крайнего Севера и записях 30-х годов прошлого века. Цифровая библиотека будет ежегодно пополняться другими произведениями фольклора малочисленных народов.