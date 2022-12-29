В Энгельсе вновь слышны взрывы в районе аэродрома

Жители Энгельса (Саратовская область) вновь сообщают о взрывах в районе аэродрома, пишет Mash.

Телеграм-канал добавляет, что слышна воздушная тревога. Предположительно, сработали системы ПВО.

Напомним, это не первый раз, когда местный военный аэродром подвергается атаке. В ночь на 26 декабря беспилотники с украинской стороны были сбиты на малой высоте средствами противовоздушной обороны. Как сообщило Минобороны, обломки поразили личный состав: погибли трое российских военнослужащих. Авиационная техника повреждений не получила. Аэродром был атакован таким же образом 5 декабря, под удар попал также аэродром "Дягилево".