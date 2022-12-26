Украинский беспилотник сбит на подлете к аэродрому "Энгельс", - Минобороны

Средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

В результате падения обломков трое военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила, уточнили в ведомстве.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что жители Энгельса сообщают о звуках взрыва в районе аэродрома. По их данным, была слышна сирена.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о проверке сообщений о ЧП на военном объекте в Энгельсе. Он опроверг сведения об эвакуации жителей города.