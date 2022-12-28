В Югре бывший заместитель мэра выписывал себе премии за несуществующую работу

Бывший заместитель главы Советского Валентин Катасонов во время исполнения обязанностей главы поселения незаконно выписал себе премии на сумму свыше 100 тысяч рублей. Нарушения во время проверки выявила Югорская межрайонная прокуратура, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что будучи в статусе и.о. в августе и сентябре 2020 г. Катасонов издавал распоряжения о выплате себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий.

"При этом прокуратурой в ходе проверки выполнения им таких заданий не выявлено. Межрайонным прокурором в отношении заместителя главы возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств). Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании распоряжений о премировании незаконными и взыскании с должностного лица денежных средств в сумме свыше 100 тыс рублей в бюджет муниципального образования", - говорится в сообщении.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил его в полном объеме.