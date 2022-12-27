В Тюменской области вырос показатель ожидаемой продолжительности жизни

В Тюменской области вырос показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении. С 70,14 лет в 2021 году до 71,9 — в 2022-ом, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Развитие здравоохранения обсудили на президиуме регионального правительства под председательством Александра Моора. Сообщается, что за 11 месяцев 2022 снизилась смертность по сравнению с прошлым годом населения в трудоспособном возрасте (с 562,8 до 496,7 человек на 100 000 населения).

Также зафиксировано снижение количества умерших от болезней системы кровообращения (с 511,5 до 473,8 человек на 100 000 населения) по сравнению с уровнем прошлого года.

Ежегодно растет количество врачей в медицинских организациях. По предварительным данным, в 2022 году на здравоохранение направлено 35,2 млрд рублей (в 2021 — 34,9 млрд руб.)

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова отметила, что главной задачей тюменских властей является снижение преждевременной смертности населения за счет реализации комплекса превентивных мероприятий по раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний и совершенствованию диспансерного наблюдения, в том числе с применением информационных технологий.