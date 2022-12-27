В Югре на дистант перевели учеников 50 школ

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре приостановлен очный формат обучения в 50 школах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Образовательный процесс приостановлен в Березовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Нижневартовском, Белоярском районах, городе Нижневартовск. А также в 12-ти детских дошкольных учреждений в пяти муниципальных образованиях: Березовский, Октябрьский, Ханты-Мансийский, Сургутский и Кондинский районы.

Также закрыты 121 группа в 67-ми детских садах в 17-ти муниципальных образованиях, 790 классов в 96-ти школах в 10-ти муниципальных образованиях.

Закрыты четыре группы трех ПТУ в Нефтеюганске, Нягани и Лангепасе.

В Нягани закрыто 18 групп школы-интерната.