В Тюменской области жительница села заплатит штраф за нападение на полицейского

27 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области жительница села заплатит штраф за нападение на полицейского

В Тюменской области осудили жительницу Абатского района Елену Виноградову за избиение полицейского, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел 17 октября прошлого года. Сотрудница полиции во время дежурства получила сообщение об утере кошелька с находящимися в нем банковскими картами. Виноградову доставили в отдел полиции для опроса, во время проведения проверочных мероприятий она сходила в магазин за пивом и начала его пить в отделе полиции, ругаясь матом на сотрудницу. Также женщина ударила по стеклу в оконной раме, разбив его и поранив до крови руку.

"Сотрудниками полиции ей были сделаны неоднократные замечания и высказаны требования прекратить свое противоправное поведение, а также была оказана первая медицинская помощь.Однако Виноградова отказалась выполнять законные требования инспектора о прекращении противоправного поведения, после чего, пнула ее ногой в живот, а затем нанесла ей удар рукой по лицу, отчего последняя испытала сильную боль", - говорится в сообщении.

В судебном заседании подсудимая вину не признала. Пояснила, что инспектор якобы была одета в юбку и свитер, каких-либо знаков отличия на одежде у нее она не видела. Также женщина заявила, что у полицейского был в руках мобильный телефон и якобы она подошла к ней, чтобы забрать его, не применяя насилия.

Со слов потерпевшей было отмечено, что она в тот день находилась в форменном обмундировании, которое было представлено юбкой темно-синего цвета, свитером темно–синего цвета с погонами, на каждом из которых было по три звезды, на предплечьях имелись шевроны с надписями "Полиция", "МВД России". Суд расценил показания Виноградовой как попытку избежать ответственности, удовлетворил иск инспектора о компенсации морального вреда в размере 50 тыс. руб. и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Теги: полицейский, нападение, штраф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети