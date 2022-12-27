В Тюменской области жительница села заплатит штраф за нападение на полицейского

В Тюменской области осудили жительницу Абатского района Елену Виноградову за избиение полицейского, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел 17 октября прошлого года. Сотрудница полиции во время дежурства получила сообщение об утере кошелька с находящимися в нем банковскими картами. Виноградову доставили в отдел полиции для опроса, во время проведения проверочных мероприятий она сходила в магазин за пивом и начала его пить в отделе полиции, ругаясь матом на сотрудницу. Также женщина ударила по стеклу в оконной раме, разбив его и поранив до крови руку.

"Сотрудниками полиции ей были сделаны неоднократные замечания и высказаны требования прекратить свое противоправное поведение, а также была оказана первая медицинская помощь.Однако Виноградова отказалась выполнять законные требования инспектора о прекращении противоправного поведения, после чего, пнула ее ногой в живот, а затем нанесла ей удар рукой по лицу, отчего последняя испытала сильную боль", - говорится в сообщении.

В судебном заседании подсудимая вину не признала. Пояснила, что инспектор якобы была одета в юбку и свитер, каких-либо знаков отличия на одежде у нее она не видела. Также женщина заявила, что у полицейского был в руках мобильный телефон и якобы она подошла к ней, чтобы забрать его, не применяя насилия.

Со слов потерпевшей было отмечено, что она в тот день находилась в форменном обмундировании, которое было представлено юбкой темно-синего цвета, свитером темно–синего цвета с погонами, на каждом из которых было по три звезды, на предплечьях имелись шевроны с надписями "Полиция", "МВД России". Суд расценил показания Виноградовой как попытку избежать ответственности, удовлетворил иск инспектора о компенсации морального вреда в размере 50 тыс. руб. и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.