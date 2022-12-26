В Югре назначили председателя Общественной палаты и руководителя движения детей и молодежи

В Югре назначен руководители общественных движений, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Председателем региональной Общественной палаты VII состава выбрана Алсу Маганова.

Ее кандидатуру единогласно поддержали участники первого заседания обновленного состава Общественной палаты округа. Напомним, ранее Алсу занимала должность заместителя председателя. Должность она будет занимать с 2023 по 2025 годы.

Кроме того, руководителем регионального отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых" официально назначена Светлана Омельченко.