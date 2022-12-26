В Москве открыты 400 тысяч вакансий и зарегистрировано всего 28 тысяч безработных

В Москве открыты 400 тыс. вакансий, это в 14 с половиной раз больше, чем число зарегистрированных безработных, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она назвала московский рынок труда одним из самых развитых в стране.

"Даже несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, на сегодняшний день в нашей базе вакансий 400 тысяч вакансий, а безработных - 28,5 тысячи, то есть в 14,5 раз больше. Конечно, рынок немножечко сжался, но в любом случае он остался приоритетным для москвича, для того, кто хочет найти себе работу", - цитирует Ракову РИА Новости.