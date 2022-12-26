26 Декабря 2022
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Фото: wgeo.ru

Губернатор Саратовской области опроверг сообщения об эвакуации жителей Энгельса

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин опроверг появившуюся информацию о ЧП в Энгельсе, которое якобы произошло минувшей ночью.

"Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Бусаргин добавил, что угрозы для жителей "абсолютно нет". "Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны", - подчеркнул он, отметив, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

По словам губернатора, сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что жители Энгельса сообщают о звуках взрыва в районе аэродрома. По их данным, была слышна сирена.

Baza пишет, что площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли три человека, еще четверо госпитализированы, сообщает канал.

Напомним, военный аэродром в Энгельсе 5 декабря был атакован украинским беспилотником. Также был атакован аэродром "Дягилево" в Рязанской области. Трое российских военнослужащих погибли. Еще четверо были госпитализированы. В результате атаки повреждения получили два самолета.

Теги: энгельс, аэродром, взрывы, саратовская область



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