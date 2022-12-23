В Челябинской области контрактник получил срок в колонии за дезертирство

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего по контракту к 5 годам 1 месяцу колонии общего режима со штрафом в 15 тысяч рублей за самовольное оставление места службы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В августе 2022 года рядовой самовольно оставил место службы в Челябинске. Он знал, что с 21 сентябре на территории России была объявлена частичная мобилизация, но продолжал находиться вне военной службы, мер по возвращению в воинскую часть или органы военного управления не принял. Его задержали 26 сентября и доставили в военную комендатуру.

Мера пресечения военнослужащему изменена с наблюдения командования воинской части на заключение под стражу.