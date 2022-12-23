23 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на месяц введен особый противопожарный режим

Сегодня, 23 декабря, глава Екатеринбурга Алексей Орлов ввел особый противопожарный режим на время предстоящих новогодних праздников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чтобы предотвратить и ликвидировать возможные возгорания, в местах праздничных мероприятий будет установлено патрулирование МЧС. Также специалисты службы усилят профилактическую работу. Будет увеличено количество рейдов по предприятиям города и инструктажей – для их владельцев проведут разъяснительные беседы, в которых донесут основные правила безопасности.

Как уточнил Орлов, особый противопожарный режим будет действовать почти месяц – с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года.

Напомним, 1 декабря на Среднем Урале стартовала профилактическая операция "Новый год", которую проводит МЧС.

Теги: режим, праздники, МЧС, Орлов, Екатеринбург



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