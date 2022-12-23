Российские моряки, работающие на сухогрузе в Венесуэле, заявили о нехватке еды и задержках зарплаты

Экипаж сухогруза LEROS I заявил о проблемах – на борту не хватает еды, есть задержки зарплат. Все российские члены экипажа не получают зарплат как минимум с октября, некоторые – с августа, а у многих офицеров закончились сроки контрактов.

Изначально в конце лета сухогруз должен был встать на ремонт в одном из портов Венесуэлы, а затем продолжить нормальную работу по перевозке грузов, однако этого не произошло. Тогда на борту и начались трудности. Всего на данный момент на сухогрузе находится 13 россиян, трудоустроившиеся через дальневосточный круинг, и пять индонезийцев. Последним, по словам капитана, зарплата поступает – им ее переводит индонезийский круинг. Однако проблемы с выплатой средств – далеко не все, что беспокоит моряков: на борту также были перебои с водой и питанием, сообщает российский профсоюз моряков.

Также у экипажа есть проблемы с документами. Кроме того, по словам капитана, на судне есть аппаратура, требующая немедленного ремонта, однако за все время с августа 2022 г. заявки на техническое снабжение и обслуживание игнорировались и этими вопросами никто не занимался. Причиной этих проблем, по имеющимся данным, являются неурегулированные денежные вопросы между компанией-оператором Sparta Shipmanagement Ltd, зарегистрированным в Либерии владельцем Balena Marine Inc и агентами в порту, которые, по всей видимости, связаны в том числе с попытками продажи судна.

По словам инспектора Международной федерации транспортников во Владивостоке и председателя первичной профсоюзной организации моряков Российского профсоюза моряков (РПСМ) Владивостока Петра Осичанского, капитан сухогруза обращался к оператору и агенту по поводу невыплат и проблем со снабжением, но это имело мало эффекта.

"Тогда он начал писать в другие инстанции. В том числе, к нам в профсоюз. Я посоветовал ему обратиться к страховой компании – именно это в первую очередь должны сделать моряки, когда есть признаки брошенного судна, к которым, в том числе, согласно Конвенции о труде в морском судоходстве, относится невыплата зарплаты в течение двух и более месяцев, и требовать репатриации. Кроме того, я порекомендовал капитану сообщить о ситуации государству флага – они в подобных случаях тоже иногда эффективно приходят на помощь", - сказал Осичанский.

В последние дни на борт поступило немного еды, с которой, по словам капитана, помогло посольство России в Каракасе: после просьбы моряков дипломатам удалось убедить портового агента доставить на борт немного продуктов. Кроме того, судовладелец сообщил о готовящейся смене капитана и старшего помощника, урегулирования вопроса продажи судна и обещал в скором времени обеспечить списание и выплату зарплат другим морякам. По словам Петра Осичанского, профсоюз продолжает держать ситуацию на контроле и регулярно связывается с моряками.