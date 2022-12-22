22 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Сургуте будут судить водителя за избиение школьника, бросившего снежок

В Сургуте 51-летний водитель маршрутки предстанет перед судом за избиение школьника, бросившего снежок в автобус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

"Следствием установлено, что 10 ноября 2022 года группа детей возвращалась домой после школьных занятий. Возле дороги в районе проспекта Пролетарский в Сургуте несовершеннолетние играли в снежки и один из ребят попал в маршрутный автобус. Водителю автобуса это не понравилось, он решил разобраться с детьми. Мужчина остановил транспортное средство, догнал одного из подростков и нанес ему удары руками и ногами по лицу. В результате его действий мальчику причинен легкий вред здоровью. Пассажирами автобуса школьнику была оказана первая помощь", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Также в интересах несовершеннолетнего прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с водителя компенсации морального вреда.

Кроме того, прокуратура выявила нарушения правил перевозок пассажиров автомобильным транспортом. В адрес генерального директора "Автолайн" внесено представление об устранении нарушений.

Теги: подросток, снежок, полиция, водитель автобуса, маршрутка



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Ранее 17.11.2022 16:08 Мск В Сургуте на водителя маршрутки, избившего школьника за брошенный снежок, завели дело


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