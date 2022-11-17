17 Ноября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Сургуте на водителя маршрутки, избившего школьника за брошенный снежок, завели дело

В Сургуте следователи установили личность водителя, избившего подростка за брошенный снежок. Им оказался 51-летний местный житель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

"По версии следствия, 10 ноября 2022 года около 19 часов в районе дома 18 по проспекту Пролетарский города Сургута, несовершеннолетние играли в снежки и один из снежков попал в автобус. Подозреваемый, являясь водителем маршрутного автобуса № 69, используя малозначительный повод, вышел на улицу и нанес 13-летнему жителю города удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе голове. В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы в виде перелома костей носа и ушибов", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее о происшествии было доложено председателю СКР Александру Бастрыкину и инициирована передача материалов проверки из органов внутренних дел в производство следователя СК России.

Теги: подросток, снежок, полиция, водитель автобуса, маршрутка



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