В Прикамье участие в конкуре на должность главы фонда капремонта принимают четверо кандидатов

В Пермском крае участие в конкурсе на должность директора фонда капитального ремонта принимают четыре кандидата.

Как сообщили Накануне.RU в региональном министерстве ЖКХ, заявки поступили от исполняющего обязанности руководителя фонда Владимира Хлебникова, бывшего замдиректора фонда Натальи Киселевой, предпринимателя Степана Ясырева и экс-начальника управления капитального строительства администрации Перми Константина Горячих.

Сам конкурс состоится 21 декабря.

Напомним, должность гендиректора краевого фонда капремонта освободилась в январе 2021 года. Прежний глава учреждения Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию после ЧП возле дома на ул. Краснова, 25, где обрушились строительные конструкции. В результате ЧП на ул. Краснова одна женщина погибла от травм, вторая была госпитализирована.

Исполняющим обязанности руководителя фонда был назначен бывший глава Кировского района Перми Владимир Хлебников. Конкурс на должность главы фонда капремонта был объявлен в ноябре этого года.