СМИ: Минпромторг определил приоритеты господдержки в импортозамещении

Министерство промышленности и торговли России сформировало критерии отбора приоритетной продукции для реализации программ импортозамещения в промышленности.

Об этом говорится в презентации ведомства "О мерах по инвестиционному обеспечению технологического суверенитета Российской Федерации в сфере промышленности". Среди них доля российской продукции на рынке и зависимость от импортных комплектующих.

Значимые проекты смогут претендовать на более высокий объем помощи. Критерии отбора приоритетной продукции, определенные Минпромторгом, в целом соответствуют потребностям импортозамещения, сообщают "Ведомости".

Ранее президент России Владимир Путин встретился с участниками Конгресса молодых ученых в центре "Сириус" в Сочи. Во время встречи глава государства призвал общество и ученых консолидироваться ради обретения технологического суверенитета. Примечательно, что на встрече используется аудиотехника (например, микрофоны) немецкой фирмы Bosch.