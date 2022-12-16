18 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области разработали карту лесничеств, где можно срубить новогоднюю елку

Для жителей Среднего Урала запустили интерактивную карту лесничеств с 30 адресами, где можно законно срубить новогоднюю елку или сосну. Так, жители Екатеринбурга смогут съездить за деревом в Березовский, Сысерть, Первоуральск или Белоярский. Стоимость елки от 61 до 300 рублей.

Карту подготовили специалисты свердловского Центра управления регионом. Перед отправкой в лесничество, свердловчанам предстоит оформить в лесничестве договор купли-продажи и оплатить квитанцию через QR-код. При себе необходимо иметь паспорт, в договоре помимо ФИО следует указать породу дерева.

Стоимость сосны до 1м. - 61 рубль, от 2,1 до 3 м. - 185 рублей, выше 4 м. - от 300 рублей.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии региона Андрея Курьякова, ежегодно свердловчане срубают свыше 13 тыс. новогодних деревьев.

Теги: елка, карта лесничеств



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