В Бурятии при посадке разбился вертолет, есть погибшие

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале привел детали гибели трех человек во время жесткой посадки вертолета.

В 15.20 (по местному времени) поступило сообщение о том, что в аэропорту "Байкал" при посадке загорелся вертолет Ми-8. К месту направлены силы и средства по второму номеру (рангу). Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета.

"Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж – три человека. Тушение производится силами аэропорта и МЧС по республике Бурятия. Экипаж, к сожалению, погиб. Задействованы все службы", - написал губернатор.