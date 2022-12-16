В Бурятии следователи выяснят причины гибели экипажа Ми-8

Началось расследование обстоятельств гибели в Бурятии экипажа Ми-8, который разбился при посадке.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Напомним, в 15.20 (по местному времени) поступило сообщение о том, что в аэропорту "Байкал" при посадке загорелся вертолет Ми-8. К месту направлены силы и средства по второму номеру (рангу). Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета.

"Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж – три человека. Тушение производится силами аэропорта и МЧС по республике Бурятия. Экипаж, к сожалению, погиб. Задействованы все службы", - написал в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.