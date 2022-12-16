ЕС снимет часть санкций с российских бизнесменов, связанных со сферой удобрений, - СМИ

ЕС предоставит санкционные послабления для пяти российских бизнесменов, связанных со сферой удобрений, сообщает портал EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.

Речь идет про Андрея Мельниченко ("Еврохим") с супругой, Дмитрия Мазепина ("Уралхим"), Вадима Мошковича ("Русагро"), Андрея Гурьева ("ФосАгро") и Вячеслава Кантора ("Акрон").

Отмечается, что отдельные страны ЕС смогут разморозить их средства, если это необходимо для финансирования и поставок продовольствия и удобрений, "особенно в Африку". Однако перед этим европейским властям необходимо будет провести консультацию с Еврокомиссией.

Ранее сообщалось, что Мельниченко оспорит санкции Запада в суде. Также миллиардер планировал опротестовать задержание своей суперяхты. Аналогичные иски подали госкорпорация ВЭБ.РФ и ее глава Игорь Шувалов, бизнесмены Дмитрий Пумпянский, Дмитрий Мазепин и другие лица, попавшие в санкционный список.