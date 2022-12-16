США оставили себе возможность вести бизнес с "Норникелем" Потанина

Совладелец и президент "Норникеля" Владимир Потанин официально включен в санкционный список США.

Также в SDN-лист попали холдинг "Интеррос" (владеет 36,14% "Норникеля"), члены семьи российского бизнесмена и принадлежащий ему Росбанк, пишет "Коммерсантъ".

При этом сам "Норникель" избежал санкций: OFAC отдельно оговаривает, что ГМК не является объектом санкций, "так как, по данным на 15 декабря, санкционным лицам не принадлежит 50% акций компании". Та же ситуация с другим крупным активом Потанина, Тинькофф-банком: в TCS Group бизнесмен контролирует только 35%.

Включение ГМК в санкционный список могло заметно обострить ситуацию на глобальном рынке цветных металлов. Однако специалисты в сфере юриспруденции допускают, что даже с учетом выведения "Норникеля" из-под ограничений к нему может усилиться внимание, как и давление на Потанина, чтобы он покинул должность руководителя этой компании.

Потанин оставался одним из немногих российских крупных бизнесменов, которых до недавнего времени не коснулись санкции. В июне он вошел в черный список Великобритании в связи с приобретением Росбанка.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Потанин и его группа компаний "Интеррос" заметно активизировались на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и постепенного ухода бизнеса с территории РФ. В мае группа "Интеррос" приобрела процессинговую компанию АО "Компания объединенных кредитных карточек" (КОКК), работающую под брендом UCS (United Card Services). В конце апреля Потанин приобрел 35% TCS Group — группы "Тинькофф", а до этого "Интеррос" приобрел долю французской банковской группы Societe Generale в "Росбанке" и его страховом бизнесе.