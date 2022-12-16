США оставили себе возможность вести бизнес с "Норникелем" Потанина

16 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика За рубежом
Фото: nornickel.ru

США оставили себе возможность вести бизнес с "Норникелем" Потанина

Совладелец и президент "Норникеля" Владимир Потанин официально включен в санкционный список США.

Также в SDN-лист попали холдинг "Интеррос" (владеет 36,14% "Норникеля"), члены семьи российского бизнесмена и принадлежащий ему Росбанк, пишет "Коммерсантъ".

При этом сам "Норникель" избежал санкций: OFAC отдельно оговаривает, что ГМК не является объектом санкций, "так как, по данным на 15 декабря, санкционным лицам не принадлежит 50% акций компании". Та же ситуация с другим крупным активом Потанина, Тинькофф-банком: в TCS Group бизнесмен контролирует только 35%.

Включение ГМК в санкционный список могло заметно обострить ситуацию на глобальном рынке цветных металлов. Однако специалисты в сфере юриспруденции допускают, что даже с учетом выведения "Норникеля" из-под ограничений к нему может усилиться внимание, как и давление на Потанина, чтобы он покинул должность руководителя этой компании.

Потанин оставался одним из немногих российских крупных бизнесменов, которых до недавнего времени не коснулись санкции. В июне он вошел в черный список Великобритании в связи с приобретением Росбанка.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Потанин и его группа компаний "Интеррос" заметно активизировались на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и постепенного ухода бизнеса с территории РФ. В мае группа "Интеррос" приобрела процессинговую компанию АО "Компания объединенных кредитных карточек" (КОКК), работающую под брендом UCS (United Card Services). В конце апреля Потанин приобрел 35% TCS Group — группы "Тинькофф", а до этого "Интеррос" приобрел долю французской банковской группы Societe Generale в "Росбанке" и его страховом бизнесе.

Теги: сша, потанин, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети