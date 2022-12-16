Выросло количество жертв ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Выросло количество жертв ДТП с автобусом в Хабаровском крае.

В больнице скончался один из пострадавших, то есть количество погибших выросло до восьми. 19 жертв бортом везут в Хабаровск, сообщила РИА Новости главврач Троицкой ЦКБ Светлана Кирдяшова.

"Провели операцию одному из тяжелых пациентов. К сожалению, он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Сейчас троих пациентов оставили в больнице, а 19 было решено отправить бортом в Хабаровск, они уже летят. Пациентов – ближе к удовлетворительному состоянию – для более точной диагностики, проведения КТ и осмотра узких специалистов направили в больницы Хабаровска, так как имелись травмы", - рассказала собеседница агентства.

Напомним, по данным прокуратуры, в 6.30 16 декабря в 9 км от поворота к селу Троицкое Нанайского района водитель пассажирского автобуса "Голден Драгон", перевозивший сотрудников ООО "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте. Автобус съехал в кювет и упал на бок.