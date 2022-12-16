В ДТП с автобусом под Хабаровском погибли семь человек

В Хабаровском крае произошло смертельное ДТП.

В автоаварии с автобусом погибли семь человек, десятки пострадали.

Прокуратура региона опубликовала видео с места ДТП. На кадрах видны последствия аварии и работа экстренных служб.

Происшествие случилось Около 06:30 утра 16 декабря в 9 км от поворота к селу Троицкое Нанайского района. Водитель пассажирского автобуса, перевозивший вахтовиков, не справился с управлением на повороте. В результате автобус съехал в кювет.

На днях в Воронежской области в ДТП с автобусом и военным тягачом пострадали восемь человек.