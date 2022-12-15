15 Декабря 2022
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

США внесли в санкционный список нового главу правительства Херсонской области

Соединенный штаты Америки внесли в список санкций нового главу правительства Херсонской области Андрея Алексеенко. Об этом сообщает Минфин США.

Помимо Алексеенко персонами нон грата стали Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Владимир Бобрышев. Их обвиняют в деятельности якобы подрывающей мир, безопасность и политическую стабильность или территориальную целостность Америки, а также их союзников и партнеров по указке РФ.

Напомним до вступления в новую должность, Алексеенко возглавлял совет министров ВГА Харьковской области (территории региона, подконтрольной ВС РФ), а еще раньше – был главой Краснодара. Сергея Елисеева, с лета этого года возглавлявшего правительство Херсонской области, "вернули" в Калининград – на прежнее место работы.

Теги: Алексеенко, Херсонская область, санкции, США



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