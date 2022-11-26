Экс-глава Краснодара возглавил правительство Херсонской области

Сергея Елисеева, с лета этого года возглавлявшего правительство Херсонской области, "вернули" в Калининград – на прежнее место работы. Это было совместное решение врио губернатора Херсонщины Владимира Сальдо и главы Калининградской области Антона Алиханова, говорится в сообщении администрации Херсонской области.

В сентябре Елисеев отвечал за подготовку и проведение референдума по вхождению украинского региона в состав России.

Нового председателя правительства Херсонской области представил накануне замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Областное правительство возглавил Андрей Алексеенко. До этого он возглавлял совет министров ВГА Харьковской области (территории региона, подконтрольной ВС РФ), а еще раньше – был главой Краснодара.