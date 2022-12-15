РАНХиГС: уровень пенсий в России может стать "социально неприемлемым"

Если в ближайшие годы не будут выработаны и не начнут реализовываться меры реагирования на вызовы, стоящие перед пенсионной системой России, то уровень пенсий в стране через какое-то время может стать "социально неприемлемым".

Об этом говорится в статье ученых РАНХиГС Юрия Горлина и Виктора Ляшока "Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе". Они не исключили, что при бездействии властей РФ соотношение средней пенсии и средней зарплаты к 2050 году снизится до 27%, тогда как в настоящее время этот коэффициент составляет около 31%.

Для предотвращения такой ситуации, по словам экспертов, нужно принять комплекс решений, среди которых может быть постепенное увеличение ставки страховых взносов и установление моратория на введение новых льгот по ним, а также повышение требований к стажу для выхода на пенсию, увязка размера пенсии работающих пенсионеров с их зарплатой и другие.

Авторы статьи говорят, что практически все "лекарства", которые могли бы улучшить "здоровье" российской пенсионной системы, в той или иной мере "горькие". "Практически все [предлагаемые] меры могут вызывать неприятие у различных групп населения. Решение проблем пенсионной системы осложняется противоречивостью интересов ее стейкхолдеров [участников] ", — отмечают ученые.

Ожидается, что число пожилых с пенсией ниже прожиточного минимума пенсионера вырастет с 13,7% в 2021 году до 15% в 2050-м, сообщает РБК.

Напомним, россияне считают приемлемой пенсию в размере 46,4 тысяч руб. При этом ожидания мужчин несколько выше (47,2 тысячи рублей), тогда как женщин устраивает сумма в 45,5 тысячи рублей. С возрастом и уровнем дохода размер пенсионных притязаний растет, отмечают в Superjob.