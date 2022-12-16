16 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Депутаты ГД приняли закон о гарантировании пенсионных накоплений

Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении закон о создании на базе Агентства по страхованию вкладов системы гарантирования собственных накоплений граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Предложенная мера будет работать по тому же принципу, который действует в отношении банковских депозитов. Участники смогут получить выплаты в двух случаях: если НПФ признан банкротом или его лицензия была аннулирована. Максимальный размер компенсации составит 1,4 млн руб., как и при потере депозита из-за банкротства банка.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года, сообщают "Ведомости".

Напомним, в ноябре Правительство отклонило законопроект о перерасчете пенсии работающим пенсионерам. Причиной тоже называлась нехватка средств.

Теги: пенсия, пенсионеры, НПФ



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