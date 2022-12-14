В заснеженных белгородских лесах появились гигантские окопы

Губернатор Белгородской области показал фотографии с так называемой засечной черты: полосы с препятствиями, окопами и другими фортификационными сооружениями, возводимыми на границе с Украиной. Теперь к бетонным пирамидкам прибавили глубокие окопы в заснеженной лесополосе.

"Провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты. Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе главы приграничных регионов, в том числе и Гладков, объявили о создании в своих областях отрядов территориальной обороны, которые должны будут помогать военным и пограничникам защищать границу. В отряды собираются набрать добровольцев, например, из числа тех, кого не взяли в армию по мобилизации.