Банки вслед за патриархом раскритиковали законопроект о базе биометрических данных

14 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: satprnews.com

Банки вслед за патриархом раскритиковали законопроект о базе биометрических данных

Как оказалось, поправки к законопроекту о базе биометрических данных есть не только у патриарха Кирилла. Банки раскритиковали новые требования к работе с Единой биометрической системой (ЕБС), которые недавно поддержала Госдума РФ. Национальный совет финрынка предложил депутатам отменить ряд нововведений: вернуть обязательное получение согласия граждан на передачу их данных из банковских систем в единую, не принимать в госбазу черно-белые фото низкого качества и не отправлять туда такую специфическую биометрию, как отпечатки вен ладоней.

Кредитные организации подготовили замечания к законопроекту о новых требованиях к работе с Единой биометрической системой (ЕБС). Он был принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2022 г. Письмо с позицией банков Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму (документ есть у "Известий"). В первую очередь, банки предлагают восстановить безусловный контроль граждан за своими биометрическими данными – сканами лица, отпечатками пальцев, голосом и т.д. Летом 2022 г. Госдума приняла норму, согласно которой, банки могут передавать всю эту информацию в ЕБС без предварительного согласия клиентов, лишь уведомив их. Норма вступает в силу с 1 марта 2023 г. В законопроекте, принятом в ноябре и регламентирующем деятельность ЕБС, этот пункт тоже присутствует.

Такие действия подрывают доверие россиян к биометрическим системам, считают в НСФР. И поэтому в документе, переданном в ГД, предложено при втором чтении закона запретить передачу слепков лица и голоса из кредитных организаций в ЕБС без предварительного согласия клиентов.

Коллаж, цифровизация, цифровая экономика(2020)|Фото: Накануне.RU

Во-вторых, авторы замечаний считают недопустимым снижение требований к качеству образцов, передаваемых в ЕБС. В частности, проектируемые в настоящее время требования Минцифры допускают использование разных по качеству данных, например, монохромных фотографий в восьмибитовом цветовом пространстве (проще говоря, черно-белых фото в плохом разрешении), что в 65 тыс. раз ухудшает цветопередачу образца изображения относительно действующих стандартных требований ЕБС. Это может привести к снижению качества распознавания при работе с системой.

В-третьих, кредитные организации выступают против расширения перечня биометрических данных, которые необходимо передавать в ЕБС. Законопроект формально предусматривает передачу в ЕБС вообще любых биометрических сведений. Например, записи телефонных разговоров клиентов с call-центрами или отпечатков вен ладони, которые используются для доступа в индивидуальную банковскую ячейку, подчеркивается в письме НСФР в Госдуму.

"В соответствии с нормами нового законопроекта, после передачи слепков в ЕБС, банк должен их уничтожить и использовать только через единую систему в формате векторов. При этом в ЕБС не предусмотрено хранение, например, слепков вен ладони. Следовательно, кредитным организациям придется отказаться от давно и успешно используемых собственных мер защиты с помощью иной биометрии, чем собирается в ЕБС", - сказал глава НСФР Андрей Емелин.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн заявил, что "полностью разделяет" позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу законопроекта о базе биометрических данных россиян. Он добавил, что "поправки Патриарха" уже подготовлены ко второму чтению законопроекта.

Теги: Законопроект, база данных, биометрические данные, патриарх Кирилл, поправки, второе чтение, Александр Хинштейн



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.12.2022 14:17 Мск В законопроект о базе биометрических данных россиян внесут "поправки Патриарха"
Ранее 12.12.2022 16:28 Мск Патриарх Кирилл попросил Володина принять поправки в закон о биометрических данных
Ранее 28.11.2022 15:37 Мск Депутат Госдумы: Обязательной сдачи биометрии не будет
Ранее 25.11.2022 10:15 Мск Госдума приняла в первом чтении законопроект о правилах сбора и обработки биометрических данных
Ранее 09.08.2022 15:47 Мск Минцифры: Собирать биометрию в России будут только с согласия гражданина


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети