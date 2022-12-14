Банки вслед за патриархом раскритиковали законопроект о базе биометрических данных

Как оказалось, поправки к законопроекту о базе биометрических данных есть не только у патриарха Кирилла. Банки раскритиковали новые требования к работе с Единой биометрической системой (ЕБС), которые недавно поддержала Госдума РФ. Национальный совет финрынка предложил депутатам отменить ряд нововведений: вернуть обязательное получение согласия граждан на передачу их данных из банковских систем в единую, не принимать в госбазу черно-белые фото низкого качества и не отправлять туда такую специфическую биометрию, как отпечатки вен ладоней.

Кредитные организации подготовили замечания к законопроекту о новых требованиях к работе с Единой биометрической системой (ЕБС). Он был принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2022 г. Письмо с позицией банков Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму (документ есть у "Известий"). В первую очередь, банки предлагают восстановить безусловный контроль граждан за своими биометрическими данными – сканами лица, отпечатками пальцев, голосом и т.д. Летом 2022 г. Госдума приняла норму, согласно которой, банки могут передавать всю эту информацию в ЕБС без предварительного согласия клиентов, лишь уведомив их. Норма вступает в силу с 1 марта 2023 г. В законопроекте, принятом в ноябре и регламентирующем деятельность ЕБС, этот пункт тоже присутствует.

Такие действия подрывают доверие россиян к биометрическим системам, считают в НСФР. И поэтому в документе, переданном в ГД, предложено при втором чтении закона запретить передачу слепков лица и голоса из кредитных организаций в ЕБС без предварительного согласия клиентов.

Во-вторых, авторы замечаний считают недопустимым снижение требований к качеству образцов, передаваемых в ЕБС. В частности, проектируемые в настоящее время требования Минцифры допускают использование разных по качеству данных, например, монохромных фотографий в восьмибитовом цветовом пространстве (проще говоря, черно-белых фото в плохом разрешении), что в 65 тыс. раз ухудшает цветопередачу образца изображения относительно действующих стандартных требований ЕБС. Это может привести к снижению качества распознавания при работе с системой.

В-третьих, кредитные организации выступают против расширения перечня биометрических данных, которые необходимо передавать в ЕБС. Законопроект формально предусматривает передачу в ЕБС вообще любых биометрических сведений. Например, записи телефонных разговоров клиентов с call-центрами или отпечатков вен ладони, которые используются для доступа в индивидуальную банковскую ячейку, подчеркивается в письме НСФР в Госдуму.

"В соответствии с нормами нового законопроекта, после передачи слепков в ЕБС, банк должен их уничтожить и использовать только через единую систему в формате векторов. При этом в ЕБС не предусмотрено хранение, например, слепков вен ладони. Следовательно, кредитным организациям придется отказаться от давно и успешно используемых собственных мер защиты с помощью иной биометрии, чем собирается в ЕБС", - сказал глава НСФР Андрей Емелин.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн заявил, что "полностью разделяет" позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу законопроекта о базе биометрических данных россиян. Он добавил, что "поправки Патриарха" уже подготовлены ко второму чтению законопроекта.