13 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: kremlin.ru

В законопроект о базе биометрических данных россиян внесут "поправки Патриарха"

Глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн заявил, что "полностью разделяет" позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу законопроекта о базе биометрических данных россиян.

"Конечно же, введение новых цифровых технологий не должно ущемлять ничьих прав. Если человек не хочет сдавать свои биометрические данные — это его полное право", - пишет Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "поправки Патриарха" уже подготовлены ко второму чтению законопроекта.

"Они впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия. Прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи своей биометрии. Вводится запрет на любую дискриминацию таких людей. Например, им нельзя будет отказать в предоставлении услуг и передаче товара, в выдаче документов, в предоставлении пособий и иных социальных выплат, в совершении сделок с недвижимостью, в получении нотариальных услуг и т.д." – сообщил депутат.

По его мнению, ко второму чтению закон был "кардинально переработан", и "абсолютное большинство предложений РПЦ в новой редакции будет учтено".

Теги: законопроект, база данных, биометрические данные, патриарх кирилл, поправки, второе чтение, александр хинштейн



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