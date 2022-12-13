В законопроект о базе биометрических данных россиян внесут "поправки Патриарха"

Глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн заявил, что "полностью разделяет" позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу законопроекта о базе биометрических данных россиян.

"Конечно же, введение новых цифровых технологий не должно ущемлять ничьих прав. Если человек не хочет сдавать свои биометрические данные — это его полное право", - пишет Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "поправки Патриарха" уже подготовлены ко второму чтению законопроекта.

"Они впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия. Прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи своей биометрии. Вводится запрет на любую дискриминацию таких людей. Например, им нельзя будет отказать в предоставлении услуг и передаче товара, в выдаче документов, в предоставлении пособий и иных социальных выплат, в совершении сделок с недвижимостью, в получении нотариальных услуг и т.д." – сообщил депутат.

По его мнению, ко второму чтению закон был "кардинально переработан", и "абсолютное большинство предложений РПЦ в новой редакции будет учтено".