28 Ноября 2022
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Общество
Фото: www.taggerd.su

Депутат Госдумы: Обязательной сдачи биометрии не будет

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что введение обязательной сдачи биометрии в России не планируется.

"Обязательной сдачи биометрии не будет! Это прописано и в моем законопроекте, и в действующих нормативных актах", - написал в своем Telegram-канале депутат.

Более того, по его словам, исключена "любая дискриминация" граждан, которые не хотят сдавать биометрию. Россияне имеют право отказаться от передачи биометрии в Единую биометрическую систему, подчеркнул парламентарий.

"Сегодня биометрию собирают и хранят любые частные лавочки, законопроект им это делать запретит", - добавил Горелкин.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о правилах сбора и обработки биометрических данных граждан.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре. Он устанавливает правовые основы обработки биометрии для проведения идентификации и (или) аутентификации (процедуры проверки подлинности) с применением Единой биометрической системы (ЕБС), а также иных информационных систем. Проект разработан в связи с реализацией государственной политики в части повышения безопасности обработки биометрических персональных данных.

Согласно проекту, коммерческие компании не смогут собирать биометрию и будут получать из ЕБС не саму биометрию, а лишь идентификаторы, что должно защитить пользователей в случае утечки информации.

Теги: биометрия, госдума, горелкин



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