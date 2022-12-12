12 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Патриарх Кирилл попросил Володина принять поправки в закон о биометрических данных

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором просит принять поправки к законопроекту о создании единой биометрической базы данных россиян.

Глава Русской православной церкви просит, в частности, дать россиянам право отказываться сдавать свои биометрические данные, при этом их права не должны поражаться, то есть у граждан, пользующихся биометрией, не должно быть преференций.

Патриарх указывает на то, что ни одна база данных, даже государственная, не может быть гарантированно защищена от утечек.

Особенные риски Патриарх Кирилл видит в сборе данных детей. "В мой адрес поступают многочисленные обращения обеспокоенных этими вопросами людей. Несмотря на остроту вопроса и необходимость формирования взвешенного подхода к регулированию биометрических данных, общественных слушаний не проводилось. Наиболее заметную обеспокоенность выражает родительское сообщество, что обосновывает нашу позицию о полном запрете сбора биометрических данных детей", - говорится в письме Патриарха председателю Госдумы.

В первом чтении Госдума приняла законопроект 25 ноября, внесен он был 12 октября.

Теги: патриарх кирилл, вячеслав володин, биометрические данные, законопроект



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