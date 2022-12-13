На свердловских нелегальных свалках установили фотоловушки

В Свердловской области начали использовать фотоловушки для борьбы с нелегальными свалками. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

На местах самых проблемных зон выгрузки мусора поставили фотокамеры. Работу ведут свердловские Минприроды и МинЖКХ, а также региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ЕМУП "Спецавтобаза".

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, в начале декабря рабочей группой были определены места, где наиболее часто происходит незаконная выгрузка мусора. Устройства уже установлены и начали передавать данные.

"Фотоловушки включаются только при движении, фиксируют номер машины и моментально отправляют фотоматериалы на электронные почтовые адреса. Сами аппараты работают в широком диапазоне температур, данные передают посредством сотовой связи", - рассказал Смирнов.

После получения сведений специалисты Минприроды обработают их для привлечения нарушителей к административной ответственности. В "Спецавтобазе" рассказали, что в настоящий момент в регионе установлены четыре фотокамеры. Информация о их расположении держится в секрете, в том числе для защиты камер от вандализма.